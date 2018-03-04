السيتي يهزم تشيلسي ويقترب خطوة إضافية من اللقب

رد مانشستر سيتي الصاع لضيفه تشيلسي وواصل سيره بثبات نحو الفوز باللقب، وذلك بتغلبه على بطل الموسم الماضي 1-0، اليوم الأحد، في المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل برناردو سيلفا هدف المباراة الوحيد في (د.46).

وأثبت سيتي مرة أخرى أنه لا يقهر هذا الموسم، لأن انتصاره على تشلسي جاء بعد فوزين متتاليين على أرسنال بنتيجة واحدة 3-0 في نهائي كأس الرابطة الأحد والمباراة المؤجلة من المرحلة السابقة الخميس.

في المقابل، سقط تشيلسي للمرة الثانية أمام الـ"سيتيزنس" وتلقى هزيمته الرابعة في آخر 5 مباريات.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 78 نقطة في الصدارة، بفارق 19 نقطة عن مطارده مانشستر يونايتد الذي يلتقي مساء الاثنين مع كريستال بالاس في ختام المرحلة،

أما تشيلسي، فتوقف رصيده عند 53 نقطة في المركز الخامس، وبات يبتعد عن صاحب المركز الرابع توتنهام بفارق 5 نقاط.

المصدر: وكالات

فادي سيمير