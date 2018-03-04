ليفانتي يسقط في فخ التعادل أمام إسبانيول في "الليغا"

أهدر فريق ليفانتي فرصة الفوز على ضيفه إسبانيول، واكتفى بالتعادل 1-1، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم خوسيه لويس موراليس بهدف لليفانتي في (د.55 من ركلة جزاء)، ولكن ليوناردو بابتيستاو خطف هدف التعادل القاتل لإسبانيول في (د.90+1).

وحصد ليفانتي نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر، مقابل 32 نقطة لإسبانيول في المركز الرابع عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير