أرسنال يواصل السقوط ويخسر أمام برايتون في "البريميرليغ"

تلقى أرسنال هزيمة جديدة خارج أرضه أمام برايتون 1-2، اليوم الأحد ، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ"

أحرز هدفي أصحاب الأرض لويس دانك في (د.8) وغلين موراي في (د.26)، بينما أحرز هدف أرسنال الوحيد الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ مسجلا هدفه الثاني بقميص "المدفعجية" الذين انضم اليهم في يناير قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وبهذا الفوز رفع برايتون رصيده مع مديره الفني كريس هيوتون إلى 34 نقطة في المركز العاشر وقطع خطوة كبيرة نحو البقاء.

في المقابل تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 45 في المركز السادس بعد سقوط جديد مع مدربه الفرنسي آرسين فينجر الذي عاش 90 دقيقة تحت حصار اللافتات من مشجعي الغانرز المطالبين برحيله بعد خسارته مرتين أمام مانشستر سيتي في الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات

فادي سيمير