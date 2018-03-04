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الدوري الإيطالي.. تأجيل بقية مباريات المرحلة الـ27 بعد وفاة أستوري

الرياضة

الدوري الإيطالي.. تأجيل بقية مباريات المرحلة الـ27 بعد وفاة أستوري
Reuters Matthew Childs
قائد فريق فيورينتينا الإيطالي لكرة القدم دافيد آستوري
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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم تأجيل مباريات المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة، بعد وفاة لاعب وقائد فيورنتينا دافيدي أستوري، اليوم الأحد.

وأعلن فيورنتينا وفاة لاعبه الدولي دافيدي أستوري (31 عاما) بشكل مفاجئ ليلا في أحد فنادق مدينة أودينيزي، حيث كان الفريق متواجدا استعدادا للقاء نادي المدينة ضمن المرحلة الـ27 من الدوري الإيطالي.

وقال فيورنتينا في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر إنه يشعر بـ "صدمة عميقة لاضطراره لإعلان وفاة القائد دافيدي أستوري بعد وعكة مفاجئة".

ونشأ المدافع أستوري في صفوف نادي ميلان الإيطالي، ودافع عن ألوان كالياري وروما قبل الانضمام إلى فيورنتينا في العام 2015. وعلى الصعيد الدولي، خاض 14 مباراة مع المنتخب الإيطالي.

ولدى اللاعب طفلة في الرابعة من العمر.

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المصدر: أ ف ب

فادي سيمير

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