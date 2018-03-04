الدوري الإيطالي.. تأجيل بقية مباريات المرحلة الـ27 بعد وفاة أستوري

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم تأجيل مباريات المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة، بعد وفاة لاعب وقائد فيورنتينا دافيدي أستوري، اليوم الأحد.

وأعلن فيورنتينا وفاة لاعبه الدولي دافيدي أستوري (31 عاما) بشكل مفاجئ ليلا في أحد فنادق مدينة أودينيزي، حيث كان الفريق متواجدا استعدادا للقاء نادي المدينة ضمن المرحلة الـ27 من الدوري الإيطالي.

وقال فيورنتينا في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر إنه يشعر بـ "صدمة عميقة لاضطراره لإعلان وفاة القائد دافيدي أستوري بعد وعكة مفاجئة".

ونشأ المدافع أستوري في صفوف نادي ميلان الإيطالي، ودافع عن ألوان كالياري وروما قبل الانضمام إلى فيورنتينا في العام 2015. وعلى الصعيد الدولي، خاض 14 مباراة مع المنتخب الإيطالي.



ولدى اللاعب طفلة في الرابعة من العمر.

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.

Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) ٤ مارس، ٢٠١٨

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المصدر: أ ف ب

فادي سيمير