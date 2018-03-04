هل خرج رونالدو مصابا في مباراة ريال مدريد وخيتافي؟

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الكثير من القلق في أوساط مشجعي ريال مدريد الإسباني، بعد إظهاره علامات الألم إثر استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام خيتافي.

وتألق رونالدو كعادته، وسجل هدفين قاد بهما النادي الملكي للفوز 3-1 على الضيف خيتافي أمس السبت ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وتم استبداله في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، فور تسجيله هدفه الشخصي الثاني، وهو الثالث لريال مدريد في المباراة، وحل مكانه الإسباني ماركو أسينسيو.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من النادي الملكي صورة لاستدعاء النجم البرتغالي الطاقم الطبي فور جلوسه في دكة البدلاء، حيث أشار إلى عضلات ساقة اليمنى، ما يؤكد شعوره بالألم.

Uh-oh...



After coming off, physios were summoned immediately to treat @Cristiano 😨



There are 72 hours until @PSG_English.https://t.co/zyhydXOLTtpic.twitter.com/mSSEcSjXkj — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) March 3, 2018

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وصرح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال عقب اللقاء، بأنه قرر استبدال رونالدو لإراحته، لا لشكوى اللاعب من أي إصابة.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في الـ6 من مارس الجاري، علما بأن الميرينغي فاز ذهابا في ملعب سانتياغو برنابيو بنتيجة 3-1.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر