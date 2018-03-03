روما يفرمل نابولي ويمنح يوفنتوس هدية ثمينة

تعرض نابولي لهزيمة مفاجئة على أرضه ووسط جماهيره أمام روما 1-4، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي الإيطالي لكرة القدم.

أحرز رباعية روما كل من جينكيز أونديرفي (د.7) وإدين دجيكو هدفين في (د.26 و73) ودييغو بيروتي في (د.79)، بينما سجل هدف نابولي الوحيد لورينزو إنسيني في (د.6).

وبهذه النتيجة تجمد رصيد نابولي عند 69 نقطة في الصدارة وبفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني ( مع العلم أن للأخير مباراة مؤجلة) الذي هزم لاتسيو في وقت سابق اليوم، ليتوقف رصيد الأخير عند النقطة 52 ويتراجع إلى المركز الرابع بعدما فقد مركزه لفائدة روما الذي أصبح ثالثا (53 نقطة)، كما يمكن أن يتراجع لاتسيو أيضا إلى المركز الخامس في حال نجاح إنتر ميلان (51 نقطة) في خطف نقاط الدربي المرتقب أمام جاره ميلان الأحد.

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المصدر: وكالات

فادي سيمير