ريال مدريد يستعد لباريس سان جيرمان بثلاثية أمام خيتافي

فاز ريال مدريد على ضيفه خيتافي 3-1، اليوم السبت، معززا تواجده في المركز الثالث بالدوري الإسباني ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله غاريث بيل في (د.24)، ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في (د.45+1). وفي الشوط الثاني، تلقى خيتافي ضربة موجعة بعد طرد لوك ريمي في (د.47) ولكن فريق خيتافي تمكن من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول عن طريق فرانسيسكو بورتيلو في (د.65 من ركلة جزاء) قبل أن يسجل رونالدو الهدف الثاني له والثالث للريال في (د.78).

والهدف يحمل الرقم 300 للبرتغالي مع ريال مدريد في 286 مباراة في الليغا، ليصبح ثاني أفضل مسجل بعد نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، (372 هدفا في 408 مباريات).

ورفع الريال رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط خلف أتلتيكو مدريد الوصيف، وبفارق 12 نقطة خلف برشلونة المتصدر.

وبات النادي الملكي مستعدا لمواجهة مضيفه باريس سان جرمان الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن فاز على ملعبه ذهابا 3-1.

المصدر: وكالات

فادي سيمير