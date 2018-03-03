يوفنتوس يحسم القمة مع لاتسيو بهدف في الوقت القاتل

حسم يوفنتوس الوصيف وبطل المواسم الستة الأخيرة القمة مع مضيفه لاتسيو في المرحلة الـ27 في الدوري الإيطالي لكرة القدم بهدف قاتل حمل توقيع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 68 نقطة وبات على بعد نقطة واحدة من نابولي المتصدر الذي يستضيف حاليا روما في قمة ثانية من هذه المرحلة.

وانتظر يوفنتوس الذي يملك مباراة مع أتالانتا من المرحلة السابقة تأجلت بسبب الثلوج، حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لتسجيل هدف الفوز عبر الأرجنتيني باولو ديبالا الذي تلقى كرة من دانييلي روغاني تابعها بيسراه في أعلى الزاوية اليسرى، رافعاً رصيده إلى 15 هدفاً في الكالتشيو.

من جهة أخرى، توقف رصيد لاتسيو عند 52 نقطة وبات مهددا بفقدان المركز الثالث أولاً من روما (50 نقطة) في حال فوزه على نابولي، وثانيا من إنتر ميلان (51) الذي يحلّ الأحد ضيفاً على جاره ميلان في قمة ثالثة.

وفي مباراة أخرى من نفس الجولة، ابتعد فريق سبال عن منطقة الخطر، بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عبر الفوز على ضيفه بولونيا 1-0.

سجل ألبرتو جراتسي هدف الفوز لسبال بعد مرور ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

ولعب بولونيا بعشرة لاعبين منذ (د.10) بعد طرد جيانكارلو جونزاليس.

الفوز رفع رصيد سبال إلى 23 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير