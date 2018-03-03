ليفربول يواصل عروضه القوية في البريميرليغ ويرتقي للمركز الثاني "مؤقتا"

قاد الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه فريقهما ليفربول إلى الفوز على نيوكاسل 2-0، اليوم السبت، في المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل هدفي ليفربول كل من محمد صلاح في (د.40) وساديو ماني في (د.55)، والهدف هو الـ24 للنجم المصري في الدوري فتساوى مع مهاجم توتنهام هاري كاين في صدارة ترتيب الهدافين.

ورفع صلاح رصيده إلى 32 هدفا في مختلف المسابقات ليسجل نقاطا في السباق للمنافسة على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

واقتنص "الريدز" المركز الثاني مؤقتا من مانشستر يونايتد، بعدما ارتفع رصيده لـ60 نقطة مقابل 59 لفريق الشياطين الحمر الذي يلعب مساء الاثنين في ختام الجولة أمام كريستال بالاس، في المقابل تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 29 في المركز السادس عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير