سون هيونغ يقود توتنهام للفوز على هدرسفيلد تاون في "البريميرليغ"

واصل توتنهام هوتسبير مسلسل انتصاراته في البريميرليغ، بعدما حقق فوزا مستحقا على حساب ضيفه هدرسفيلد تاون، 2-0، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ29 من المسابقة.

وعلى ملعب "ويمبلي"، سجل الكوري الجنوبي سون هيونغ هدفي انتصار الفريق اللندني في (د.27 و54) ليرفع حصيلته من الأهداف مع "السبيرز" هذا الموسم، في البريميرليغ، لـ10 أهداف.

وبهذا يواصل رجال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عزف نغمة الانتصارات في المسابقة للمباراة الثالثة على التوالي، ليرتفع رصيد الفريق لـ58 نقطة، يرتقي بها مؤقتا للمركز الثالث، في انتظار معرفة نتيجة ليفربول (57 نقطة)، الذي يستضيف نيوكاسل الليلة على ملعب "أنفيلد رود".

كما سيمنح الفوز "السبيرز" دفعة معنوية قوية، قبل موقعة الأربعاء المقبل، أمام يوفنتوس الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، علما بأن مباراة الذهاب على ملعب "أليانز ستاديوم" انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

في المقابل، تجمد رصيد هدرسفيلد تاون عند 30 نقطة في المركز الـ15، ليتخلف بفارق الأهداف عن سوانزي سيتي ووست هام يونايتد على الترتيب.

واقتنص ليستر سيتي نقطة ثمينة من براثن ضيفه بورنموث، بهدف قاتل ليخيم التعادل الإيجابي 1-1 على اللقاء الذي احتضنه ملعب "كينج باور ستاديوم".

افتتح الـ"تشيريز" باب التسجيل بقدم المهاجم المخضرم جوشوا كينج، في (د.35) من علامة الجزاء.

وظل الفريق الزائر متقدما حتى الدقيقة السابعة، من الوقت المحتسب من الوقت بدلا من الضائع، عندما أهدى النجم الجزائري رياض محرز فريقه ليستر هدف التعادل.

وأضاف كل فريق نقطة لرصيده ليصبح رصيد "الثعالب" 37 نقطة في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد بورنموث 33 نقطة في المرتبة الـ11.

وخيم التعادل السلبي على اللقاء الذي جمع ساوثهامبتون بضيفه ستوك سيتي، على ملعب "سانت ماري ستاديوم".

وعاد سوانزي سيتي لدرب الانتصارات، بعدما أمطر شباك ضيفه وست هام يونايتد، 4-1.

المصدر: EFE

فادي سيمير