شالكه يتغلب على هيرتا برلين في البوندسليغا

تغلب فريق شالكه على ضيفه هيرتا برلين بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ25 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين شالكه بالفوز للاعبه الكرواتي ماركو بياتسا الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، قفز شالكه للمركز الثاني بـ43 نقطة متقدما مؤقتا على بوروسيا دورتموند صاحب الـ41 نقطة، الذي يحل ضيفا على لايبزيغ في وقت لاحق اليوم، فيما توقف رصيد هيرتا برلين عند 31 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب البوندسليغا.

وفي مباريات أخرى اليوم تغلب باير ليفركوزن على مضيفه فولسبورغ 2-1، وهوفنهايم على أغسبورغ 2-0، وآينتراخت فرانكفورت على ضيفه هانوفر 1-0، فيما تعادل هامبورغ مع ماينز من دون أهداف.

المصدر: sportbox.ru

أليكسي اسبر