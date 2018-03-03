ديمبيلي: رفضت ريال مدريد وسان جيرمان من أجل برشلونة

اعترف الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة الإسباني، بأنه رفض الانضمام لريال مدريد وباريس سان جيرمان، وفضل عليهما الانتقال لبرشلونة.

وجاء اعتراف ديمبيلي، في مقابلة مع شبكة "ESPN" العالمية حيث قال:"التقيت مع رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، وعقدنا اجتماعا جيدا".



وأشاد بالخليفي، قائلا :"إنه متواضع جدا وهادئ، بصراحة لم أتوقع ذلك، إنه رجل جيد للغاية".

وأكد ديمبيلي أنه كان من "المستحيل" أن يقول لا لبرشلونة، ولكن منافسة باريس سان جيرمان على ضمه، دفعت ناديه بوروسيا دورتموند الألماني لرفع ثمنه قبل بيعه للعملاق الكتالوني مقابل 105 ملايين يورو، بجانب حوافز إضافية تبلغ 45 مليون يورو.

"I knew that I would play with Messi one day."@Dembouz was always confident he'd make @FCBarcelona move.



And he has reflected on his early days at the club.



🗣 https://t.co/V2FbYbzXxnpic.twitter.com/P7sq5O9JoM — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) 2 март 2018 г.

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ورفض ديمبيلي الانضمام لبرشلونة صيف عام 2016، وفضل الانتقال لبوروسيا دورتموند، لضمان المشاركة باستمرار، خاصة وأنه كان سيجلس بالتأكيد بديلا لثلاثي برشلونة MSN في ذلك الحين، ميسي ونيمار وسواريز، قبل أن يتمرد على النادي الألماني، من أجل الانضمام للعملاق الكتالوني الصيف الماضي، بعد رحيل نيمار عن البلوغرانا بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر