تسيسكا موسكو يتغلب على أورال في الدوري الروسي
Sputnik Антон Денисов
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تغلب تسيسكا موسكو على ضيفه أورال القادم من مدينة يكاترينبورغ بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
ويدين تسيسكا بهذا الفوز لنجمه آلان دزاغويف الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 59 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أخطأ حارس أورال في التعامل معها.
وبهذا الفوز، رفع تسيسكا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، متساويا بعدد النقاط مع زينيت بطرسبورغ الوصيف الذي تعادل سلبا مع ضيفه أمكار القادم من مدينة بيرم، فيما تجمد رصيد أورال عند 25 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
وفي مباراة أخرى، تغلب كراسنودار على ضيفه روستوف بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
المصدر: sportbox.ru
أليكسي اسبر
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