الليبي "القرقني" يتوج بلقب بطولة أرلوند كلاسيك للمحترفين 2018

أحرز البطل الليبي كمال القرقني ذهبية بطولة أرلوند كلاسيك للمحترفين 2018 لبناء الأجسام التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية بعد احتلاله المركز الأول من بين العديد من رياضي العالم.

وتعد هذه أول ذهبية تسجل باسم رياضي ليبي في هذه البطولة التي تحمل اسم بطل العالم في كمال الأجسام أرنولد شوارزنيغر.

وتعتبر أرنولد كلاسيك من أكبر بطولات كمال الأجسام ماديا بعد مستر أولمبياد، حيث إن الجائزة الأولى في 2017 وصلت إلى 130 ألف دولار، وسيارة من نوع هامر، وساعة روليكس.

المصدر: وكالات

فادي سيمير