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البريطانية كاترينا تحرز ذهبية الخماسي في بطولة العالم لألعاب القوى

الرياضة

البريطانية كاترينا تحرز ذهبية الخماسي في بطولة العالم لألعاب القوى
Reuters John Sibley
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أحرزت البريطانية كاترينا جونسون أول لقب عالمي لها خلال مسيرتها، وذلك عندما توّجت بذهبية منافسات الخماسي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات في مدينة بيرمينغهام الإنجليزية.

ونجحت الرياضية القادمة من مدينة ليفربول في حسم لقب الخماسي في آخر منافسة وهي سباق 800 متر بعد أن انطلقت بعيدا عن أقرب منافستين لها، وهما الكوبية يورغليس رودريغيز و النمساوية إيفونا داديتش، لتمنح الدولة المضيفة أول ذهبية في البطولة.

وبعد تفوقها في الوثب الطويل بـ6.50 متر، والقفز العالي بـ1.91 متر، رفعت بانتصارها في سباق 800 متر مجموع نقاطها الإجمالي إلى 4750 نقطة، لتتفوق بفارق 50 نقطة على داديتش صاحبة الميدالية الفضية، و113 نقطة عن رودريغيز صاحبة البرونزية.

وعبرت البريطانية الفائزة عن فرحتها باللقب الذي طال انتظاره قائلة:"تحقق الإنجاز بعد وقت طويل"، كما شكرت الجمهور على حضوره رغم درجات الحرارة المتدنية وسوء الأحوال الجوية.

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وهذه هي أول مشاركة للرياضية البريطانية في منافسات الخماسي منذ ثلاثة أعوام وهي تركز على منافسات السباعي في معظم الأحداث والبطولات.

واحتلت كاترينا ذات الـ25 عاما المركز السادس في السباعي في أولمبياد ريو دي جانيرو صيف 2016، والمركز الخامس في المنافسة ذاتها في بطولة العالم في  لندن الصيف الماضي.

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر

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