أنجي يفرض التعادل على روبين قازان في الدوري الروسي

فرض أنجي التعادل الإيجابي 1-1 على ضيفه روبين قازان في المباراة التي جمعتهما في افتتاح المرحلة الـ21 بعد عودة عجلة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم للدوران عقب فترة التوقف الشتوي.

افتتح الضيوف باب التسجيل في الدقيقة 36 بتسديدة رائعة من البلغاري إيفلين بوبوف، الذي انتقل إلى روبين قادما من سبارتاك موسكو في فبراير الماضي، وعادل أنجي النتيجة بهدف قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من المباراة بقدم الأرجنتيني خوان إدواردو ليسكانو.

وبهذه النتيجة رفع روبين قازان رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ11، ورفع أنجي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

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وتستكمل اليوم وغدا مباريات الجولة الـ21، ويستضيف اليوم تسيسكا موسكو فريق أورال القادم من مدينة يكاترينبورغ، ويستضيف زينيت سان بطرسبورغ فريق أمكار القادم من مدينة بيرم فيما تختتم مباريات اليوم بلقاء كراسنودار وروستوف.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر