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نابولي يمدد عقد مدافعه الروماني تشيريشيس لأربعة مواسم

الرياضة

نابولي يمدد عقد مدافعه الروماني تشيريشيس لأربعة مواسم
AFP CARLO HERMANN
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أعلن نادي نابولي متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم تمديد عقد مدافعه قائد منتخب رومانيا فلاد تشيريشيس ذو الـ28 عاما لغاية 2022.

وكتب النادي الإيطالي بهذا الصدد: "سيبقى اللاعب الروماني تشيريشيس في نابولي أربع سنوات إضافية".

وانضم تشيريشيس إلى نابولي عام 2015 قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وخاض معه 41 مباراة، منها ثماني مباريات هذا الموسم.

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وبدأ تشيريشيس مسيرته مع إنتر ميلان ولعب معه في الفترة من 2008 و2010، ودافع عن ألوان ستيوا بوخارست قبل الانتقال إلى توتنهام في الفترة 2013 و2015، ثم إلى نابولي.

واستدعي تشيريشيس إلى منتخب بلاده لأول مرة في تصفيات كأس أوروبا عام 2012، واختاره المدرب أنخل يوردانسكو قائدا للمنتخب في كأس أوروبا 2016 في فرنسا، وخاض حتى الآن 53 مباراة دولية، فيما فشل المنتخب الروماني في بلوغ نهائيات كأس العالم الذي تستضيفه روسيا الصيف القادم.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر

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