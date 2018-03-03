تعرف على مواصفات الفندق الروسي المستضيف لمنتخب مصر في كأس العالم

أعلن رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية أن غروزني عاصمة الجمهورية جاهزة لاستقبال منتخب مصر خلال الاستعدادات لكأس العالم 2018 في روسيا.

وأشار قديروف إلى أن الفندق الذي تم اختياره لاستضافة منتخب مصر الوطني لكرة القدم، سيتم تدشينه أواخر مارس الحالي ومكون من عشرة طوابق ويسمى "ذا لوكال" ويقع في العاصمة غروزني.

وأكد أن الفندق يعد من أفضل الفنادق في جنوبي روسيا، وتم تصميمه بـ120 غرفة مريحة.

وأضاف أنه من فئة الـ"5 نجوم" وشيده فريق من المستثمرين الإماراتيين، ويضم مطعما كبيرا وموقفا يتسع لـ500 سيارة، وحمام سباحة داخلي، ومركزا للياقة البدنية وملعب تنس، والعديد من قاعات المؤتمرات إضافة إلى مركز للتسوق ويقع إلى جوار ملعب "أحمد-أرينا" لكرة القدم.

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تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر، هو الذي اختار مدينة غروزني مقرا لإقامته خلال كأس العالم 2018.

وسيلاقي المنتخب المصري منتخبات المجموعة الأولى، وهي فرق روسيا وأوروغواي والسعودية.

وسوف تقام مباريات كأس العالم في الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو في 11 مدرينة روسية هي موسكو، بطرسبورغ، قازان، نيجني نوفغورود، سارانسك، كالينينغراد، فولغوغراد، يكاترينبورغ، سمارا، سوتشي وروستوف على نهر الدون.

المصدر: "تاس"