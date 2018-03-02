فيردر بريمن يجبر بوروسيا مونشنغلادباخ على اقتسام النقاط

قلب فيردر بريمن، تأخره بهدفين نظيفين، أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، إلى التعادل 2-2، اليوم الجمعة، في إطار الجولة الـ25 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأنهى بوروسيا مونشنغلادباخ، الشوط الأول، متقدما بهدفين نظيفين، سجلهما دينيس زكريا، في (د.5) ونيكلاس مويساندير، لاعب فيردر بريمن في (د.33 بالخطأ في مرمى فريقه).

وفي الشوط الثاني، تمكن فيردر بريمن، من معادلة النتيجة، بتسجيل هدفين عن طريق توماس ديلاني في (د.59) وآرون يوهانسون في (د.78).



ورفع بوروسيا مونشنغلادباخ، رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، كما رفع فيردر بريمن رصيده إلى 27 نقطة، في المركز الرابع عشر.

المصدر: DPA

فادي سيمير