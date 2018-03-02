نيس ينتزع فوزا ثمينا من ليل في الدوري الفرنسي

انتزع نادي نيس، فوزا صعبا، من ضيفه ليل، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الـ28 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم نيس، بهدف سجله ماريو بالوتيلي، في (د.5) ، وتعادل لويس أروخو لفريق ليل في (د.51) قبل أن يسجل ويلان سيبريان هدف الفوز لنيس (د.80).

ورفع نيس رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع، بفارق الأهداف خلف مونبلييه ونانت، صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب، فيما توقف رصيد ليل عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر.

وحقق نيس فوزه الأول في آخر 6 مباريات وتحديدا منذ 21 يناير عندما تغلب على ضيفه سانت اتيان 1-0 في المرحلة الثانية والعشرين.

وفي مباراة أخرى، قلب نادي موناكو، الطاولة على رأس بوردو، وحول تأخره وسط جمهوره، إلى فوز بنتيجة 2-1.

تقدم الضيوف أولا، في (د.32) عن طريق فالنتين فادا، لكن ستيفان جوفيتيتش، أدرك التعادل لموناكو، في (د.45).

وفي الشوط الثاني، وضع روني لوبيس، أصحاب الأرض في المقدمة، في (د.69).

وارتفع رصيد موناكو، إلى 60 نقطة، ليحافظ على الوصافة، بينما يتجمد رصيد بوردو، عند 36 نقطة، في المركز التاسع.

المصدر: وكالات

فادي سيمير