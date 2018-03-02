باوتيستا ينهي مغامرة الجزيري ويلاقي بوي في نهائي دورة دبي

ودع التونسي مالك الجزيري منافسات دورة دبي للتنس، إثر خسارته أمام الإسباني روبرتو باوتيستا بمجموعتين نظيفتين، اليوم الجمعة.

وأنهى الإسباني باوتيستا اللقاء لمصلحته بنتيجة 6-3 و6-4 لينهي المسيرة الرائعة للاعب التونسي في البطولة.

Roberto Bautista Agut reaches his 14th ATP World Tour final and will play @la_pouille in Saturday's Dubai final.



Read More ▶️: https://t.co/NZXAVOljR8pic.twitter.com/KgUsek3MSW — ATP World Tour (@ATPWorldTour) March 2, 2018

وسيكون المنافس المقبل للإسباني في نهائي البطولة الفرنسي لوكاس بوي الفائز على الصربي فيليب كراينوفيتش بنتيجة 6-3 و6-7 و7-6.

وتفوق بوي المصنف 15 عالميا، والذي نال لقب بطولة مونبلييه الشهر الماضي وبلغ نهائي مرسيليا الأسبوع الماضي، عقب ساعتين و19 دقيقة ليمنح نفسه دفعة للدخول لأول 10 في التصنيف العالمي لأول مرة في مسيرته.

المصدر: وكالات

فادي سيمير