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باوتيستا ينهي مغامرة الجزيري ويلاقي بوي في نهائي دورة دبي

الرياضة

باوتيستا ينهي مغامرة الجزيري ويلاقي بوي في نهائي دورة دبي
Reuters
الإسباني روبرتو باوتيستا
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ودع التونسي مالك الجزيري منافسات دورة دبي للتنس، إثر خسارته أمام الإسباني روبرتو باوتيستا بمجموعتين نظيفتين، اليوم الجمعة.

وأنهى الإسباني باوتيستا اللقاء لمصلحته بنتيجة 6-3 و6-4 لينهي المسيرة الرائعة للاعب التونسي في البطولة. 

وسيكون المنافس المقبل للإسباني في نهائي البطولة الفرنسي لوكاس بوي الفائز على الصربي فيليب كراينوفيتش بنتيجة 6-3 و6-7 و7-6.

وتفوق بوي المصنف 15 عالميا، والذي نال لقب بطولة مونبلييه الشهر الماضي وبلغ نهائي مرسيليا الأسبوع الماضي، عقب ساعتين و19 دقيقة ليمنح نفسه دفعة للدخول لأول 10 في التصنيف العالمي لأول مرة في مسيرته. 

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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