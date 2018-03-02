الإصابة تجبر نادال على الانسحاب من دورتين مهمتين

أعلن الإسباني رافاييل نادال المصنف ثانيا عالميا، الجمعة، انسحابه من دورتي إنديان ويلز وميامي الأمريكيتين هذا الشهر، المصنفتين ضمن دورات الماسترز للألف نقطة، بداعي إصابة في ساقه.

وقال نادال في بيان: "لن أستطيع المشاركة في ميامي أو إنديان ويلز لأنني في حاجة إلى التعافي" مشيرا إلى أن الإصابة التي تعرض لها هذا الأسبوع في المنطقة ذاتها التي جعلته ينسحب من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في يناير.

وقال نادال (31 عاما) المتوج بـ 16 لقبا في البطولات الكبرى: "الانسحاب من أكابولكو كان مؤلما جدا، كما أنه من الصعب عدم اللعب في الولايات المتحدة. سأفتقدكم وسأبذل قصارى جهدي لكي أعود عام 2019".

ولم يشارك ابن مايوركا في أية مباراة منذ يناير عندما انسحب في المجموعة الخامسة من ربع نهائي بطولة استراليا أمام الكرواتي مارين سيليتش.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير