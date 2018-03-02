مورينيو يلمح إلى رحيل إبراهيموفيتش عن "الشياطين الحمر"

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد عن اعتقاده بأن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي لم يلعب لفترة طويلة بسبب إصابة في الركبة سيترك النادي في نهاية الموسم.

وقال المدرب البرتغالي المثير للجدل في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، تحضيرا للمرحلة التاسعة والعشرين التي يختتمها يونايتد، الاثنين، في ضيافة كريستال بالاس، "بالنسبة إلى زلاتان، نعتقد جميعا بأنه الموسم الأخير له مع يونايتد".

وعاد السويدي إلى الملاعب منتصف نوفمبر بعد غياب سبعة أشهر وخضوعه لعملية في الركبة اليمنى بسبب إصابة بتمزق في الأربطة الصليبية في أبريل 2017.

ولم يشارك إبراهيموفيتش (36 عاما) هذا الموسم إلا في 7 مباريات سجل خلالها هدفا واحدا قبل أن يتعرض لإصابة جديدة في "البوكسينغ داي"، اليوم الذي يلي عيد الميلاد.

وقال مورينيو "سيكون قراره الشخصي في التوقف عن اللعب أو الاستمرار. أعتقد بأن له الحق في اختيار حياته ومستقبله. إنه لاعب رائع وصاحب مسيرة رائعة شابتها فقط إصابة أتت في لحظة سيئة حرمته من أن يعيش أفضل وأروع موسمين معنا".

واعتبر المدرب البرتغالي "الموسم كان صعبا بالنسبة إليه (زلاتان). هل هو مصاب؟. لا، ليس مصابا. هل هو سعيد، جاهز ومقتنع بأنه يستطيع مساعدة الفريق؟ في الوقت الراهن، لا. لكنه بطل، صادق وشريف".

وفي يناير، ألمح مورينو إلى عدم تمسكه بإبراهيموفيتش إذا أراد الأخير الانضمام إلى أحد أندية الدوري الأمريكي للمحترفين.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير