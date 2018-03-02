مدرب بايرن ميونيخ ينصح ليفاندوفسكي بالتركيز مع الفريق

نصح مدرب بايرن ميونيخ يوب هاينكيس الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي "بالتركيز على بايرن ميونيخ" ومساعدته على التتويج بدوري الأبطال بدل التفكير بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد .

وسُئل هاينكيس خلال مؤتمر صحافي عن الشائعات التي تحدثت عن احتمال انتقال ليفاندوفسكي إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، فأجاب: "أعتقد بأنه من الأفضل له التركيز على بايرن ميونيخ. إذا أردنا الذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا، يجب أن نكون فعالين في الشق الهجومي، وبالتالي من المستحسن عدم الدخول في نقاش حول الانتقال".

#Heynckes zu #SCFFCB: "Freiburg ist eine laufstarke und aggressive Mannschaft. Sie machen die Räume eng und spielen mit einer Begeisterung Fußball, die ihnen ihr Trainer Christian Streich mitgibt. Er ist ein außergewöhnlicher Trainer." #MiaSanMiapic.twitter.com/YttoeLgBLc — FC Bayern München (@FCBayern) March 2, 2018

إقرأ المزيد

وأضاف المدرب المخضرم الذي عاد لتولي الإشراف على بايرن ميونيخ للمرة الثالثة خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي في أكتوبر الماضي، ووضع فريقه على السكة الصحيحة: "لا أدري ما إذا كانت هذه تكهنات أو أحلام، لا أملك أي معلومة. لكن عندما تلعب في صفوف بايرن ميونيخ تكون قد بلغت القمة .... لا يوجد ناد مثل بايرن ميونيخ".

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر