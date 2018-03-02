الاتحاد الآسيوي: الفيفا تتدخل لعدم إقامة مباراتين في العراق

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن نظيره الدولي "فيفا" تدخل لعدم إقامة مباراتين في كأس الاتحاد الآسيوي في العراق، نظرا للحظر الذي لا زال مفروضا على استضافته للمباريات الرسمية.

وكان من المقرر أن تقام في العراق مباراتان هذا الشهر، بين الزوراء والمنامة البحريني، والقوة الجوية والمالكية البحريني أيضا، في منافسات دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا ضمن كأس الاتحاد. إلا أن المباراتين تم إرجاؤهما إلى أبريل المقبل، من دون تحديد مكان إقامتهما بعد.

وقال الاتحاد القاري في رسالته إن الفيفا "شدد على أن مباريات كأس الاتحاد الآسيوي هي مباريات تنافسية دولية بين الأندية، وأن قرار مجلس الفيفا حتى الآن كان رفع الحظر فقط على المباريات الدولية الودية".

وأضاف "على الرغم من جهودنا لمنح الاتحاد العراقي لكرة القدم فرصة لاستضافة مباريات دولية رسمية بعد الحظر الطويل (...) نأسف لإعلامكم أن الفيفا أبلغنا بأن مباريات كأس الاتحاد الآسيوي لا يمكن أن تقام في العراق من دون تغيير في القرار الحالي لمجلس الفيفا".

ويفرض الفيفا حظرا على استضافة العراق للمباريات الدولية الرسمية، وقام في العام الماضي بتخفيف هذا الحظر والسماح بإقامة مباريات دولية ودية على ثلاثة ملاعب في مدن كربلاء والبصرة (جنوبا) وأربيل مركز إقليم كردستان الشمالي.

ويأمل العراق في أن يقوم مجلس الفيفا في اجتماعه المقرر في 15 مارس و16 منه، برفعه كليا.

وأوضح الاتحاد القاري في رسالته "بهدف منح الأندية العراقية فرصة لاستضافة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي على أرضها (...) قررت تأجيل المباراتين إلى 16 أبريل و17 منه".

وكانت المباراة بين الزوراء والمنامة مقررة في السادس من مارس في كربلاء، والثانية بين القوة الجوية حامل اللقب والمالكية في 13 منه على ملعب لم يكن محددا. وعادة ما تخوض الفرق العراقية مبارياتها المحتسبة على أرضها، على ملعب محايد (غالبا في الدوحة).

وكان رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، قد اعتبر الأربعاء أن "الوقت قد حان" لرفع الحظر عن العراق، وذلك على هامش حضوره في مدينة البصرة، مباراة ودية تاريخية بين العراق والسعودية، كانت الأولى للمنتخب الأخضر في بلاد الرافدين منذ 1979.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير