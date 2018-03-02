بالفيديو.. "كالينكا" الروسية بنسختها التونسية تشجيعا لنسور قرطاج في المونديال

تداول عشاق كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي وفي تونس بشكل خاص، فيديو غنائي باللهجة التونسية، وبألحان الأغنية الشعبية الروسية الشهيرة "كالينكا".

وأنتجت الفيديو شركة اتصالات تونس، تحت عنوان "يا روسيا جايين هاو جايين"، دعما للمنتخب التونسي خلال بطولة كأس العالم 2018.

ويبعث الفيديو الذي تصدح فيه ألحان "كالينكا"، أملا كبيرا في نفوس مشجعي المنتخب التونسي، وآمالا واسعة من الجماهير بشتى فئاتهم الاجتماعية ليترشح للدور الثاني، ويمضي قدما في المونديال.

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وتأهل نسور قرطاج لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخهم، وسيخوضون الدور الأول ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات كل من بلجيكا وإنجلترا وبنما.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة عام 2018 باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها، في الفترة من الـ14 من يونيو، ولغاية الـ15 من يوليو.

كما ستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا في 11 مدينة هي موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: youtube

أليكسي اسبر