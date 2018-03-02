 
مباشر

سباح في الـ99 من عمره يحطم رقما قياسيا عالميا

الرياضة

سباح في الـ99 من عمره يحطم رقما قياسيا عالميا
Gettyimages.ru Bradley Kanaris
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jxo8

حطّم السباح الأسترالي جورج كورونيس الذي يبلغ من العمر 99 عاما، رقما قياسيا جديدا في سباحة 50 مترا حرة في الفئة العمرية من 100 إلى 104 أعوام، محققا 56.12 ثانية.

ونجح كورونيس الذي سيكمل الشهر القادم قرنه الأول، بتحطيم الرقم القياسي السابق المسجل باسم السباح البريطاني جون هاريسون، بزمن دقيقة و31.19 ثانية، في عام 2014..

وقال الرياضي العجوز إنه كان سباحا قويا في شبابه، ولكنه توقف لفترة طويلة عن السباحة قبل أن يعود إليها في الـ80 عاما، وأضاف أنه بدأ السباحة مرة أخرى كرياضة، لا للمنافسة في البطولات.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. لاعب يسجل سلة قاتلة عابرة للقارات في الثانية الأخيرة!

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة