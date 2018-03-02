سباح في الـ99 من عمره يحطم رقما قياسيا عالميا

حطّم السباح الأسترالي جورج كورونيس الذي يبلغ من العمر 99 عاما، رقما قياسيا جديدا في سباحة 50 مترا حرة في الفئة العمرية من 100 إلى 104 أعوام، محققا 56.12 ثانية.

ونجح كورونيس الذي سيكمل الشهر القادم قرنه الأول، بتحطيم الرقم القياسي السابق المسجل باسم السباح البريطاني جون هاريسون، بزمن دقيقة و31.19 ثانية، في عام 2014..

وقال الرياضي العجوز إنه كان سباحا قويا في شبابه، ولكنه توقف لفترة طويلة عن السباحة قبل أن يعود إليها في الـ80 عاما، وأضاف أنه بدأ السباحة مرة أخرى كرياضة، لا للمنافسة في البطولات.

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر