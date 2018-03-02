هيغواين يعود إلى صفوف المنتخب الأرجنتيني

أعلن خورخي سامباولي مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، إنه ضم غونزالو هيغواين مرة أخرى لتشكيلته قبل مباراتين وديتين هذا الشهر ضد إيطاليا وإسبانيا.

وكانت آخر مباراة شارك فيها هيغواين بقميص راقصي التانغو في يونيو الماضي ضد البرازيل وديا في أستراليا.

وغاب مهاجم يوفنتوس عن آخر أربع مباريات للمنتخب الأرجنتيني في تصفيات كأس العالم، وبدت الحاجة لدى المنتخب واضحة لمزيد من القوة الهجومية بسبب غياب اللاعبين الذين يسجلون الأهداف باستمرار مع المنتخب الوطني، باستثناء النجم ليونيل ميسي.

[SELECCIONADOS] Gonzalo Higuaín: "Muy feliz de poder volver a estar en la Selección. Voy a disfrutarlo y aprovecharlo de la mejor manera". pic.twitter.com/ZlnPhlh71c — Selección Argentina (@Argentina) March 1, 2018

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واستبعد سامباولي، كلا من ماورو إيكاردي وباولو ديبالا، لكنه ضم دييغو بيروتي لاعب روما وسيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.

ومن المتوقع أن يضم سامباولي المزيد من اللاعبين من الدوري المحلي خلال الأيام القادمة.

وستلتقي الأرجنتين إيطاليا على استاد الاتحاد في مانشستر في الـ23 من مارس، ثم ستواجه إسبانيا في مدريد بعد أربعة أيام أخرى ضمن استعدادات الفريقين لمونديال روسيا.

وحول المجموعة التي ستذهب معه إلى روسيا، قال سامباولي: "توصلت إلى 80 بالمئة تقريبا من التشكيلة النهائية".

وتلعب الأرجنتين في المجموعة الرابعة في كأس العالم 2018 بجانب كل من آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر