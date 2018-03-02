وكيل أعمال دوناروما يعتبر أن عليه الرحيل عن ميلان

اعتبر مينو رايولا وكيل حارس المرمى الإيطالي الشاب جانلويجي دوناروما، أن على موكله الرحيل عن نادي ميلان، بعدما ساهم بشكل بارز هذا الموسم بقيادته إلى نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم.

وتألق دوناروما الذي أتم في 25 فبراير الماضي عامه الـ19، عند تصديه لركلتي جزاء في إياب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا أمام لاتسيو الأربعاء الماضي، ليقود فريقه إلى النهائي لملاقاة يوفنتوس في إعادة لنهائي عام 2016.

"In my opinion, Gigio should leave Milan"https://t.co/nQKdnx3EYm — AS English (@English_AS) March 1, 2018

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وكانت العلاقة المضطربة بين رايولا والمدير الرياضي لميلان ماسيميليانو ميرابيلي، قد غذت تقارير صحافية عن احتمال رحيل الحارس عن ناديه.

وقال رايولا أمس الخميس في حديث لقناة "راي" الإيطالية: "جيجيو اتخذ قراره، وآثر البقاء في ميلان"، في إشارة إلى تمديده في الصيف الماضي عقده لأربعة سنوات.

وأضاف: "احترم ذلك، ولو أبلغني أنه راغب في الرحيل الآن، لبدأت العمل على ذلك فورا، لأنه يتلقى العديد من العروض المهمة".

وختم بالقول:"إذا كان الأمر يعود إلي، فعلى جيجيو أن يرحل عن ميلان".

وكان دوناروما قد نفى في ديسمبر الماضي، نيته الرحيل عن الروسونيري، بعدما أثار غضب المشجعين إثر تقارير تحدثت عن رغبته بإلغاء عقده الجديد.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر