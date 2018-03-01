الدوري الإسباني.. برشلونة يتعثر في لاس بالماس

سقط برشلونة المتصدر في فخ التعادل للمرة الثالثة في خمس مباريات، عندما اكتفى بنقطة من أرض لاس بالماس المتواضع 1-1، الخميس المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف برشلونة في الدقيقة (د.20) بينما سجل هدف لاس بالماس جوناثان كالياري في (د.49 من ركلة جزاء).

ورفع برشلونة، وهو الوحيد الذي لم يخسر بعد في الدوري، رصيده إلى 66 نقطة، مقابل 61 لأتلتيكو مدريد، بينما رفع لاس بالماس رصيده لـ20 نقطة في المركز الثامن عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير