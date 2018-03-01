مانشستر سيتي يعمق جراح أرسنال في "البريميرليغ"

وجه مانشستر سيتي صفعة جديدة لأرسنال بفوزه عليه في عقر داره بملعب الإمارات الخميس 3-0، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليبتعد بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه.

أحرز أهداف مانشستر سيتي كل من برناردو سيلفا في (د.15) ودافيد سيلفا في (د.28) وليروي ساني في (د.33)..

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 75 نقطة مقابل 59 لجاره مانشستر يونايتد و57 لليفربول الثالث، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 45 نقطة في المركز السادس

وكان مانشستر سيتي خرج فائزا على أرسنال بالنتيجة ذاتها قبل أربعة أيام في نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة، ليحرز مدربه الإسباني بيب غوارديولا باكورة ألقابه مع السيتيزنز.

وكانت مباراة اليوم فرصة مناسبة لأرسنال للثأر من منافسه لا سيما بأن المباراة كانت تقام على أرضه لكنه سقط سقوطا مدويا مرة جديدة لتتضاءل آماله في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علما بأنه يحتل حاليا المركز السادس وله 45 نقطة متخلفا بفارق 10 نقاط عن جاره في شمال لندن توتنهام الرابع.

وتبدو فرصته الفعلية الوحيدة من أجل ذلك التتويج بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حيث سيلتقي في ثمن النهائي مع ميلان الإيطالي.

المصدر: وكالات

فادي سيمير