أهلي جدة يقسو على التعاون في الدوري السعودي

حقق الأهلي فوزا عريضا على ضيفه التعاون، بنتيجة 5-1، اليوم الخميس، ليفرض الضغط على الهلال، المتصدر، في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

أحرز خماسية الفريق الفائز كل من مهند عسيري في (د.10) ووليوناردو سوزا في (د.21) وعبد الفتاح عسيري في (د.36) وحسين المقهوي في (د.58) وسلمان المؤشر في (د.74)، بينما أحرز هدف التعاون الوحيد عبد العزيز البيشي في (د.90+3).

وأصبح رصيد الأهلي 45 نقطة، من 22 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن الهلال، حامل اللقب، الذي يواجه الفيصلي، ثالث الترتيب، غدا الجمعة.. في المقابل تجمد رصيد التعاون عند النقطة 28 في المركز الثامن.

وفي باقي المباريات، فاز الفتح على الفيحاء 3-2، والشباب على الاتحاد 3-0.

المصدر: وكالات

فادي سيمير