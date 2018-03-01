فافرينكا ينسحب من دورتي إنديان ويلز وميامي

أعلن السويسري ستانيسلاس فافرينكا انسحابه من دورتي إنديان ويلزوميامي الأمريكيتين المقررتين هذا الشهر لإراحة ركبته التي أجرى لها عملية جراحية أبعدته عن النصف الثاني من الموسم الماضي.

وقال فافرينكا (32 عاما) اليوم الخميس، والمتوج بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى "العودة بعد عملية كبيرة مسألة معقدة، وبعدما خضت العديد من الدورات، قررت بعد التشاور مع محيطي بأنه من الأفضل بالنسبة لي التركيز على التطور الحاصل في الآونة الأخيرة والعودة إلى التمارين".

وأضاف السويسري الذي وصل إلى المركز الثالث عالميا قبل أن يتراجع إلى الثاني عشر بسبب غيابه، "هدفي استعادة أفضل مستوى لي ومن أجل ذلك يتعين علي بذل عمل شاق كل يوم".

ووضع فافرينكا نصب عينيه العودة إلى المنافسات لخوض غمار الدورات المقامة على ملاعب ترابية. وقال في هذا الصدد "يتعين علي التحلي بالصبر ومنح جسدي الوقت الكافي الذي يحتاج إليه. هدفي المقبل هو الملاعب الترابية التي تعتبر من اللحظات التي أحبها خلال الموسم".

وغاب فافرينكا عن القسم الثاني من عام 2017 إثر إصابة خطيرة في ركبته اليسرى، وعاد في مطلع 2018 وخاض أربع دورات منها بطولة أستراليا المفتوحة حيث خرج من الدور الثاني. وفي مجمل مشاركاته، حقق ثلاثة انتصارات مقابل 4 هزائم، وكانت آخر مشاركة له في دورة مرسيليا الفرنسية الأسبوع الماضي حيث اضطر إلى الانسحاب من مباراته الأولى.



وكان فافرينكا بلغ نهائي دورة إنديان ويلز عام 2017 وخسر أمام مواطنه روجر فيدرر 4-6 و5-7، ثم خسر في ثمن النهائي في ميامي بعدها بأسبوع أمام الألماني ألكسندر زفيريف.

وتعد الدورتان من ضمن دورات الماسترز للألف نقطة. وتقام دورة إنديان ويلز بين الثامن من مارس و18 منه، وميامي من 21 منه إلى الأول من أبريل المقبل.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير