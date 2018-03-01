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الحارس معز حسان يختار الدفاع عن ألوان منتخب "نسور قرطاج"

الرياضة

الحارس معز حسان يختار الدفاع عن ألوان منتخب
AFP
معز حسان
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اختار حارس مرمى نيس، معز حسان، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية الدفاع عن ألوان منتخب "نسور قرطاج" بحسب ما أعلن ناديه الخميس قبل أكثر من 3 أشهر على انطلاق مونديال روسيا 2018.

وقال نيس في بيان "أكد لنا معز حسن أنه أعطى موافقته للدفاع عن ألوان منتخب تونس".

ونشأ حسان (22 عاما) في نادي نيس وخاض في صفوفه حتى الآن 49 مباراة في الدوري الفرنسي لكنه معار حاليا إلى شاتورو في الدرجة الثانية.

وسبق لحسان أن شارك في مختلف الفئات العمرية للمنتخب الفرنسي قبل أن يختار الدفاع عن ألوان منتخب تونس الأول.

وانضم حسان بالتالي إلى لاعب نادي مونبلييه إلياس السخيري الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية والذي قرر الشهر الماضي تمثيل تونس على الصعيد الدولي.

وتخوض تونس غمار النهائيات للمرة الخامسة في تاريخها وهي ستلعب في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات إنكلترا وبلجيكا وبنما.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير

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