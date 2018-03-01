إنفانتينو يدعو لفصل السياسة عن كرة القدم في العلاقة بين إيران والسعودية

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو من طهران، إلى فصل السياسة عن كرة القدم ولاسيما فيما يتعلق بالمباريات بين الأندية السعودية والإيرانية ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا.

وقال إنفانتينو بعد لقائه وزير الشباب والرياضة الإيراني مسعود سلطاني فر: "من الواضح أن السياسة يجب أن تبقى بعيدة عن كرة القدم، وكرة القدم بعيدة عن السياسة. وبالتأكيد فهناك ثمة مشاكل سياسية بين الدول في مختلف أنحاء العالم، لكن يجب ألا ينسحب ذلك على كرة القدم".

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وتأتي زيارة إنفانتينو إلى إيران، بعد تقارير صحفية إيرانية طالبت الفيفا بالتدخل في مسألة المباريات الآسيوية بين أندية إيران والسعودية، التي تقام منذ الموسم الماضي على أرض محايدة في سلطنة عمان، في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران منذ مطلع 2016.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر