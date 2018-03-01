توتنهام يكتسح روشديل ويكمل عقد ربع نهائي كأس إنجلترا

حسم توتنهام هوتسبير مباراته المعادة مع ضيفه روشديل من الدرجة الثانية بعد أن اكتسحه 6-1 أمس الأربعاء على ملعب ويمبلي ليكمل عقد الدور ربع النهائي لبطولة كأس إنجلترا بكرة القدم.

افتتح الكوري الجنوبي سون هيونغ مين التسجيل في المباراة التي جرت في ظروف جوية شديدة البرودة في الدقيقة 23، وأدرك ستيفان هامفرايز التعادل لروشديل في الدقيقة 31، قبل أن يسجل فيرناندو لورينتي ثلاثة أهداف متتالية لتوتنهام في الدقائق47 و53 و59.

وعاد هيونغ مين وأضاف الهدف الشخصي الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 65، واختتم كيلي ولكر بيترس أهداف المباراة بتسجيله الهدف السادس لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

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وانتزع روشديل تعادلا في الوقت القاتل من ضيفه توتنهام في المباراة الأولى التي جمعتهما في الـ18 من فبراير الماضي، وفرض عليه مباراة الإعادة.

ولحق توتنهام في ربع النهائي للمسابقة بليستر سيتي وتشيلسي وسوانزي سيتي وساوثهامبتون وبرايتون ومانشستر يونايتد وويغان الذي أطاح بمانشستر سيتي متصدر البريميرليغ.

وفي ربع النهائي، يلعب سوانزي سيتي مع توتنهام هوتسبير، ومانشستر يونايتد مع برايتون، وليستر سيتي مع تشيلسي، وويغان مع ساوثهامبتون.

المصدر: RT

أليكسي اسبر