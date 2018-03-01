دي ماريا يعوض غياب نيمار ويقود الأمراء إلى نصف نهائي كأس فرنسا

تألق الأرجنتيني أنخل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان بقيادة فريقه للدور نصف النهائي لبطولة كأس فرنسا بكرة القدم بتسجيله هدفين من أهداف فريقه الثلاثة أمام ضيفه مرسيليا أمس الأربعاء.

وأظهر دي ماريا قدرته على سد الفراغ الذي يتسبب به غياب النجم البرازيلي نيمار عن الفريق الباريسي في الأسابيع القادمة بسبب الإصابة، بتسجيله هدفين متتاليين لفريقه في الدقيقتين 45 و48، قبل أن يختتم زميله الأوروغوياني إدينسون كافاني الثلاثية في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

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وهذا الكلاسيكو هو الثاني الذي يجمع الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء" هذا الأسبوع، إذ سبق لسان جيرمان الفوز الأحد الماضي على مرسيليا بثلاثية نظيفة أيضا ضمن الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

المصدر: RT

أليكسي اسبر