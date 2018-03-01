 
مباشر

ميلان يتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب لاتسيو

الرياضة

ميلان يتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب لاتسيو
Reuters Alberto Lingria
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jxhx

تأهل فريق ميلان إلى نهائي بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه لاتسيو في مباراة ماراثونية استمرت 120 دقيقة أمس الأربعاء.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي وهي ذات نتيجة مباراة الذهاب، ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي جديد، ويحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للروسونيري بنتيجة 5-4.

إقرأ المزيد
يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا مجددا يوفنتوس يحجز مقعده في نهائي كأس إيطاليا

وستواجه كتيبة غاتوزو في المباراة النهائية فريق يوفنتوس في التاسع من مايو القادم على الملعب الأولمبي في روما، والذي تأهل للنهائي على حساب أتالانتا بعد تجديد فوزه عليه بهدف وحيد في مباراة الإياب أمس الأربعاء.

المصدر: RT

أليكسي اسبر

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
" وحش من الشرق" يجمد لندن.. مشاهد جميلة رغم صعوبة الجو وحدوث وفيات