ميلان يتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب لاتسيو

تأهل فريق ميلان إلى نهائي بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه لاتسيو في مباراة ماراثونية استمرت 120 دقيقة أمس الأربعاء.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي وهي ذات نتيجة مباراة الذهاب، ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي جديد، ويحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للروسونيري بنتيجة 5-4.

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وستواجه كتيبة غاتوزو في المباراة النهائية فريق يوفنتوس في التاسع من مايو القادم على الملعب الأولمبي في روما، والذي تأهل للنهائي على حساب أتالانتا بعد تجديد فوزه عليه بهدف وحيد في مباراة الإياب أمس الأربعاء.

المصدر: RT

أليكسي اسبر