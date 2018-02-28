التونسي الجزيري يواصل التألق في بطولة دبي

تقدم التونسي مالك الجزيري خطوة إضافية في دورة دبي الدولية للتنس ببلوغه ربع النهائي، إثر فوزه على الهولندي روبن هاسه بمجموعتين متتاليتين، اليوم الأربعاء.

وتمكن الجزيري من إنهاء اللقاء لمصلحته بواقع 7-6 (7-4) و7-6 (7-3)، في ساعة و57 دقيقة .

وعادل الجزيري (34 عاما ومصنف 117 عالميا)، المشارك ببطاقة دعوة، أفضل إنجاز له في دورة دبي حين بلغ ربع النهائي أيضا في 2014، علماً بأنه يشارك في القرعة الرئيسية للدورة للمرة السادسة على التوالي.

وكان التونسي حقق مفاجأة من العيار الثقيل في الدور الأول الثلاثاء بتغلبه على البلغاري غريغور ديميتروف الأول في الدورة والرابع عالميا، وكان فوزه الأول على أحد المصنفين العشرة الأوائل في مسيرته.

ويلتقي الجزيري في ربع النهائي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الفائز على الألماني فيليب كولشرايبر السادس في البطولة 4-6 و6-3 و6-4.

المصدر: وكالات

فادي سيمير