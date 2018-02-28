مشادة بين ليفاندوفسكي وهوميلز في مران بايرن ميونيخ

وقعت مشادة كلامية بين نجمي بايرن ميونيخ (بطل ألمانيا لكرة القدم)، المدافع ماتس هوميلز والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بحسب تقرير إعلامي ألماني، اليوم الأربعاء.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية التي دائما ما يكون مراسل لها حاضرا في تدريبات النادي البافاري، أن هوميلز وليفاندوفسكي دخلا في مشادة كلامية خلال مباراة تدريبية.

ووقعت المشادة عندما انشغل ليفاندوفسكي بربط شريط حذائه، ما أدى إلى تكبد فريقه في التمرين هدفا.

وتقدم هوميلز من زميله في الفريق خلال التدريب قائلا "ليفا، هل أنت جاد؟ هل تقوم جديا الآن بربط شريط حذائك؟ اللعنة!"، ليرد عليه البولندي "أنت فقدت الكرة للتو"، لكن هوميلز لم يمهله بقوله "هذا كان خطأ، ولكن (ما تقوم به أنت) هو سلوك".

وارتفعت حدة الكلام حين قال ليفاندوفسكي لزميله "أنت تخسر الكرة باستمرار، لا تقوم سوى بالكلام"، ليرد عليه هوميلز "اخرس، أغرب عن وجهي".

وبحسب الصحيفة، رفض كل من اللاعبين الاعتذار من الآخر، وتجاهلا بعضهما البعض بعد انتهاء التدريبات.

ويأتي التقرير عن هذه المشادة في يوم نشر الموقع الإلكتروني للنادي البافاري مقابلة مع رئيسه التنفيذي كارل هاينتس رومينيغه، أكد فيها أن المدرب يوب هاينكس "لن يتسامح مع أي نوع من الهراء" من قبل اللاعبين، لاسيما لجهة فقدان التركيز في ظل الفارق الكبير في صدارة الدوري.

ويتجه بايرن الى لقب سادس على التوالي في الدوري، إذ يتصدر بفارق 19 نقطة عن بوروسيا دورتموند أقرب منافسيه، وهو يلتقي فرايبورغ الثالث عشر في المرحلة الخامسة والعشرين.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير