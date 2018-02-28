معركة طاحنة بين الاتحاد البرازيلي وسان جيرمان

ذكرت صحيفة "سبورت" أن الاتحاد البرازيلي يؤيد خضوع نجمه نيمار "فورا" لعملية جراحية، جراء تعرضه لإصابة في مشط القدم حتى يكون لائقا عند مشاركة السامبا في مونديال روسيا، الصيف المقبل.

في المقابل، ترفض إدارة سان جيرمان، خضوع صاحب الـ 26 عاما، للجراحة، وتفضل علاج المشكلة بشكل مؤقت، من أجل أن يكون اللاعب قادرا على المشاركة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد ريال مدريد، الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الواضح أن أولوية نيمار هي كأس العالم، حيث فاز اللاعب من قبل، بلقب التشامبيونزليغ، بقميص برشلونة في عام 2015، بينما غاب عن خسارة البرازيل في نصف نهائي مونديال 2014، بسبب الإصابة، ولا يريد نجم السامبا، تكرار هذه التجربة المريرة، من أجل المباراة ضد ريال مدريد.

وتعرض نيمار لإصابة، يوم الأحد الماضي، خلال مباراة فريقه ضد مرسيليا ضمن الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي، وخرج من الملعب قبل نهاية المباراة بنحو عشر دقائق على حمالة وظهرت عليه علامات الألم الشديد.

المصدر: وكالات

فادي سيمير