"توسنو" يتغلب على "لوتش" ويبلغ نصف نهائي كأس روسيا

بلغ فريق توسنو الدور قبل النهائي بكأس روسيا لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه اليوم الأربعاء على ضيفه لوتش إنيرغيا الذي يلعب بالدوري الوطني الروسي بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل هدفي توسنو كل من أندريه بوفولوف وبافل بوغريبنياك في الدقيقتين 22 و27 على الترتيب، بينما جاء هدف الضيوف عن طريق أندريه ميازين في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وسيواجه توسنو في الدور نصف النهائي للمسابقة الفائز من المباراة الأخيرة من الدور ربع النهائي بين سبارتاك موسكو ومضيفه كريليا سوفيتوف والتي كانت مقررة اليوم وتم تأجيلها نظرا للظروف الجوية السيئة في مدينة سامارا.

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المصدر: sport-express.ru

أليكسي اسبر