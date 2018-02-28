بوتين يشدد على الإجراءات الأمنية خلال مونديال روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع كبار مسؤولي وزارة الداخلية في البلاد، اليوم الأربعاء، على إعطاء سلامة اللاعبين والمشجعين الأولوية خلال بطولة كأس العالم 2018.

وقال بوتين خلال الاجتماع:" بقي أقل من نصف سنة على بداية المونديال، الذي سيقام في 11 مدينة روسية، يجب علينا أن نقيم البطولة على أرفع مستوى، وقبل ذلك، يجب تأمين سلامة اللاعبين والجماهير بالمقام الأول".

Путин: надо максимально обеспечить безопасность фанатов и футболистов на ЧМ https://t.co/pA7k4fsNuS — Р-Спорт (@rsportru) February 28, 2018

وأشاد بوتين بـ "الخبرة الإيجابية الكبيرة" للشرطة الروسية في هذا المجال، مؤكدا أنه: "لا يشك إطلاقا بأن رجال الشرطة سيتصرفون بطريقة صحيحة وبما تقتضيه القوانين في أي موقف قد يواجههم".

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وأضاف بوتين بأن قيام رجال الشرطة بمهامهم بدقة ومهنية عالية، سيؤمن السلامة للجميع ويعطي صورة ناصعة لروسيا خلال المونديال.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة عام 2018، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من الـ14 من يونيو، لغاية 15 يوليو، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر