مدرب المنتخب الإيراني يطالب الفيفا بمنع ميسي من ممارسة كرة القدم!

وصف البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، مواطنه كريستيانو رونالدو بـ"أفضل لاعب في العالم"، مطالبا الفيفا بمنع الأرجنتيني ليونيل ميسي، من ممارسة كرة القدم.

وفي تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ذكر كيروش باللحظة الحاسمة التي منح فيها ميسي منتخب بلاده الفوز على منتخب إيران، في دور المجموعات بمونديال البرازيل في 2014.

وقال مدرب ريال مدريد الإسباني سابقا: "دائما ما أقول إن ميسي لاعب استثنائي، إنه ليس من البشر، إذا كان كذلك، لما قام بهذه اللقطة الساحرة في تلك المباراة".

وكانت المباراة بين الفريقين تشير للتعادل السلبي حتى الوقت المحتسب بدلا من الضائع عندما ظهر ليو، وأطلق تسديدة يسارية رائعة من خارج المنطقة سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الفريق الآسيوي.

وأضاف: "لا أحب الخسارة، ولكن في تلك اللحظة تحديدا لم أشعر بأي مشاعر سلبية.. عندما ترى مثل هذه اللقطات الساحرة، فتدرك مباشرة أن كرة القدم ما زالت حية، ولهذا نتحدث عن الرياضة الأكثر متعة في العالم".

وتابع: "وبالأخص عندما تأتي من لاعب يثبت دوما أنه ليس بشرا.. الفيفا يجب أن يمنعه من ممارسة كرة القدم".

وأقر كيروش بأن مواجهة منتخب بلاده وكريستيانو رونالدو، في دور المجموعات بمونديال روسيا 2018 "ستمثل حدثا خاصا" بالنسبة له.

ولم تكن القرعة رحيمة بإيران حيث أوقعتها في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إسبانيا والبرتغال والمغرب.

المصدر: EFE

فادي سيمير