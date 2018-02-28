 
مباشر
عاجل
لافروف: لا معلومات لدينا حول قيام بيونغ يانغ بتوريد أسلحة لدمشق

سوانزي سيتي يبلغ ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

الرياضة

سوانزي سيتي يبلغ ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
Reuters Rebecca Naden
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jxcg

تأهل سوانزي سيتي إلى الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه شيفيلد وينزداي أحد أندية الدرجة الأولى بهدفين نظيفين في مباراة الإعادة بدور الـ16.

وافتتح الغاني جوردان أيو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 55، وعزز ناثان داير النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

إقرأ المزيد
فيديو.. غوارديولا يتلقى صفعة قوية!

وسيتواجه سوانزي في الدور ربع النهائي للمسابقة مع الفائز من مباراة الإعادة الثانية التي ستجمع اليوم الأربعاء بين توتنهام هوتسبير وروشديل أحد أندية دوري الدرجة الثانية في إنجلترا.

المصدر: sportbox.ru

أليكسي اسبر

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة