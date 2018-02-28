سوانزي سيتي يبلغ ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

تأهل سوانزي سيتي إلى الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه شيفيلد وينزداي أحد أندية الدرجة الأولى بهدفين نظيفين في مباراة الإعادة بدور الـ16.

وافتتح الغاني جوردان أيو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 55، وعزز ناثان داير النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

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وسيتواجه سوانزي في الدور ربع النهائي للمسابقة مع الفائز من مباراة الإعادة الثانية التي ستجمع اليوم الأربعاء بين توتنهام هوتسبير وروشديل أحد أندية دوري الدرجة الثانية في إنجلترا.

المصدر: sportbox.ru

أليكسي اسبر