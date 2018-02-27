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مالك الجزيري يفجر مفاجأة كبيرة في بطولة دبي المفتوحة للتنس

الرياضة

مالك الجزيري يفجر مفاجأة كبيرة في بطولة دبي المفتوحة للتنس
AFP
مالك الجزيري
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حقق التونسي مالك الجزيري مفاجأة كبيرة بإخراجه البلغاري غريغور ديميتروف المصنف أول من الدور الأول لدورة دبي للتنس بفوزه عليه بواقع 4-6 و7-5 و6-4 محققا أكبر فوز في مسيرته الاحترافية.

ويلتقي الجزيري (34 عاما والمصنف 117 عالميا) في مباراته المقبلة الهولندي روبن هازة الفائز الاثنين على الفرنسي كونتان هاليس.

ويحتل ديميتروف المركز الرابع في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، وصنف في المركز الأول في دبي لعدم مشاركة السويسري روجيه فيدرر الأول والإسباني رافايل نادال الثاني، علما أن الدورة تشهد غياب العديد من المصنفين البارزين في العالم.

كما بلغ الدور الثاني الفرنسي لوكاس بوي المصنف ثانيا بفوزه على اللاتفي إرنستس غولبيس المتأهل من التصفيات 6-4 و6-4، وسيواجه الروسي كارن خاتشانوف الفائز اليوم على الأوزبكستاني دنيس ايستومين 7-6 (7-1) و7-6 (7-0).

وخرج الفرنسي ريشار غاسكيه الخامس من الدور الأول بخسارته أمام الكرواتي بورنا كوريتش 4-6 و3-6.

وفي الدور الأول أيضا، فاز الصربي فيليب كرايينوفيتش السابع على الإيطالي توماس فابيانو 0-6 و6-2 و6-2، والياباني يويتشي سوغيتا على البيلاروسي ايليا ايفاشكا 7-5 و6-1، والفرنسي بيار-هوغ هيربير على البرتغالي جواو سوزا 4-6 و6-4 و7-6 (10-8)، والروسي يفغيني دونسكوي على الإيطالي بلاز كافيسيتش 6-3 و6-4، والألماني يان-لينارد شتروف على النمسوي اندرياس هايدر-مورر 6-2 و6-4.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير

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