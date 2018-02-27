مالك الجزيري يفجر مفاجأة كبيرة في بطولة دبي المفتوحة للتنس

حقق التونسي مالك الجزيري مفاجأة كبيرة بإخراجه البلغاري غريغور ديميتروف المصنف أول من الدور الأول لدورة دبي للتنس بفوزه عليه بواقع 4-6 و7-5 و6-4 محققا أكبر فوز في مسيرته الاحترافية.

ويلتقي الجزيري (34 عاما والمصنف 117 عالميا) في مباراته المقبلة الهولندي روبن هازة الفائز الاثنين على الفرنسي كونتان هاليس.

ويحتل ديميتروف المركز الرابع في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، وصنف في المركز الأول في دبي لعدم مشاركة السويسري روجيه فيدرر الأول والإسباني رافايل نادال الثاني، علما أن الدورة تشهد غياب العديد من المصنفين البارزين في العالم.

Malek Jaziri comes from a set down to stun top seed Grigor Dimitrov in Dubai. 😲



Read More ▶️ https://t.co/bCIjOD5YTlpic.twitter.com/vUxpNoHosn — ATP World Tour (@ATPWorldTour) February 27, 2018

كما بلغ الدور الثاني الفرنسي لوكاس بوي المصنف ثانيا بفوزه على اللاتفي إرنستس غولبيس المتأهل من التصفيات 6-4 و6-4، وسيواجه الروسي كارن خاتشانوف الفائز اليوم على الأوزبكستاني دنيس ايستومين 7-6 (7-1) و7-6 (7-0).

وخرج الفرنسي ريشار غاسكيه الخامس من الدور الأول بخسارته أمام الكرواتي بورنا كوريتش 4-6 و3-6.

وفي الدور الأول أيضا، فاز الصربي فيليب كرايينوفيتش السابع على الإيطالي توماس فابيانو 0-6 و6-2 و6-2، والياباني يويتشي سوغيتا على البيلاروسي ايليا ايفاشكا 7-5 و6-1، والفرنسي بيار-هوغ هيربير على البرتغالي جواو سوزا 4-6 و6-4 و7-6 (10-8)، والروسي يفغيني دونسكوي على الإيطالي بلاز كافيسيتش 6-3 و6-4، والألماني يان-لينارد شتروف على النمسوي اندرياس هايدر-مورر 6-2 و6-4.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير