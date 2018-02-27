بوفون مستعد للعودة في حال استدعي لخوض وديتي إنجلترا والأرجنتين

أكد حارس المرمى الأسطوري جانلويجي بوفون استعداده للعودة عن اعتزاله اللعب دوليا في حال استدعائه إلى تشكيلة المنتخب الإيطالي لخوض مباراتين وديتين ضد إنجلترا والأرجنتين الشهر المقبل.

وكان بوفون أعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد فشل منتخب بلاده في بلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018 وذلك للمرة الأولى منذ 60 عاما.

إلا أن المدرب المؤقت للمنتخب لويجي دي بياجيو كشف الاثنين عن استعداده لاستدعاء بوفون لخوض المباراتين الوديتين ضد الأرجنتين وإنجلترا في مانشستر ولندن في 23 مارس المقبل و27 منه.

وقال بوفون لبرنامج "تيكي تاكا" الإيطالي "كنت أفكر بالذهاب في إجازة لبضعة أيام مع عائلتي، لكن عندما يحتاج إليك المنتخب الوطني يتعين عليك أن تكون حاضرا وألا تتخلى عنه".

أضاف "لا أستطيع إضافة أي شيء على كلام دي بياجيو سوى أنني أشعر بالمسؤولية والوفاء حيث يتعين علي أن أقوم بهما من اجل منتخب يمر في فترة انتقالية"، مشيرا أن "أي لاعب يملك الخبرة يستطيع أن يعود بالنفع في البداية حتى ولو اقتصر الأمر على تقديم النصائح للاعبين الشبان".

ودافع بوفون (40 عاما) عن ألوان المنتخب الإيطالي على مدى 20 عاما وتوج في صفوفه بكأس العالم عام 2006 في ألمانيا وخاض معه رقما قياسيا من المباريات الدولية (175).

وعن اعتزاله اللعب نهائيا في نهاية الموسم، كما سبق له أن أعلن في مراحل سابقة، قال بوفون "كل ما يتعين علي القيام به الآن هو التركيز على نهاية الموسم. الأمر الأكيد الذي أستطيع أن أقوله لكم بأني واثق وسأكون سعيدا بأي قرار سأتخذه بالتشاور مع النادي وسنعلن ذلك في حينه".

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط عن نابولي المتصدر، وله مباراة مؤجلة. كما وضع قدما في نهائي الكأس المحلية بعد فوزه خارج ملعبه ذهابا على أتالانتا 1-0، ومن المقرر أن يستضيفه غدا الأربعاء في مباراة الإياب.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير