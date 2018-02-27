الفيصلي الأردني يتغلب على الأنصار اللبناني في عقر داره

خطف الفيصلي الأردني صدارة المجموعة الثالثة بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه الأنصار اللبناني (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن المجموعة الثالثة.

وأحرز أهداف الفيصلي، السنغالي دومينيك ميندي في (د.7)، وأحمد هايل في (د.39)، وخليل بني عطية في (د.88)، فيما سجل للأنصار، الحاج مالك في الدقيقة (48) من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع نادي الفيصلي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد الأنصار عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة تعادل الوحدة السوري وظفار العماني من دون أهداف، ورفع الوحدة رصيده لنقطتين في المركز الثالث، فيما حصد ظفار أولى نقاطه لكنه ظل في ذيل المجموعة.

FULL-TIME | Al Wahda (SYR) 0-0 Dhofar (OMA)



The points are shared as the two teams battle out a goalless draw! #AFCCup2018#WHDvDHFpic.twitter.com/9eYb3fRlin — AFC Cup (@AFCCup) February 27, 2018

Group C standings after Matchday 2 of the #AFCCup2018! pic.twitter.com/C8fpueZqVO — AFC Cup (@AFCCup) February 27, 2018

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر