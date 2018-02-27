بالفيديو..أحداث شغب لجمهور الرجاء البيضاوي في ملعب مراكش

أنزلت اللجنة المركزية للتأديب، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقوبات ثقيلة بفريق الرجاء البيضاوي، في إثر أحداث العنف التي شهدتها مباراته مع الكوكب المراكشي.

وقررت اللجنة الركزية للتأديب، أمس الاثنين، معاقبة الرجاء بـ"إجراء مباراتين دون جمهور، وإصلاح الأضرار التي تسبب فيها جمهوره بالملعب الكبير لمراكش بعد تقييم الخسائر، وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم".

وأكدت الجامعة، أن قرارها هذا جاء بعد "توصلها بتقريري حكم ومندوب اللقاء، الذي دون أعمال شغب في المدرجات تمثلت في إلحاق خسائر مادية بمرافق الملعب الكبير لمدينة مراكش، ورشق أفراد القوات العمومية بالكراسي".

المصدر: وكالات

فادي سيمير