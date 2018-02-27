كريستيانو رونالدو خارج حسابات زيدان أمام إسبانيول

قرر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الثلاثاء إراحة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة ضد إسبانيول ضمن المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويأتي هذا القرار بهدف توفير جهود "صاروخ ماديرا" للمواجهة مع باريس سان جرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل.

وقرر زيدان عدم وضع رونالدو بين اللاعبين الـ 19 على لائحة المباراة ضد مضيفه إسبانيول، مساء اليوم، علما بأن فريقه يستضيف السبت خيتافي في المرحلة المقبلة.

وصرح زيدان في مؤتمر صحافي "من المهم جدا الاحتفاظ دائما برونالدو بكامل لياقته. وهو يعرف أنه يجب أن يرتاح من وقت لآخر"، ملمحا إلى أن اللاعب وافق بنفسه على هذا القرار.

وأضاف زيدان الذي فاز فريقه ذهابا على سان جرمان 3-1 ويحتل المركز الثالث في الدوري المحلي خلف غريمه برشلونة وجاره أتلتيكو مدريد، "يعرف (رونالدو) ذلك جيدا، ونتحدث كثيرا كالعادة عن هذا الأمر".

وهي المرة الثانية في ثلاث مباريات التي يريح فيها زيدان النجم البرتغالي، فهو لم يشارك في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على ليغانيس (3-1) لكنه لعب أساسيا ضد ديبورتيفو ألافيس وسجل هدفين من رباعية الفوز (4-0).

وعمد زيدان خلال الموسم الماضي الذي شهد تتويج ريال بألقاب عدة أبرزها الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 2012، ودوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليا، إلى إراحة النجم الدولي البرتغالي البالغ من العمر 33 عاما.

من جهة أخرى، سيشارك الويلزي غاريث بايل والفرنسي كريم بنزيمة أساسيين في المباراة ضد إسبانيول الخامس عشر.

المصدر: أف ب

فاي سيمير